補助金の取り消しをめぐり、熊本県阿蘇市が畜産業者に支払った賠償金について、福岡高等裁判所が、佐藤義興・前市長に支払わせるよう市に命じた判決を受け、阿蘇市が上告を断念しました。

阿蘇市の畜産業者は「国の補助事業として行った牛舎建設への補助金交付を、市が不当に取り消したのは違法」と訴え、市に賠償の支払いを命じる判決が確定していました。

これを受けて、住民が当時の佐藤義興市長に賠償金を支払わせるよう市に求める裁判を起こしました。

福岡高裁は7月に、1審に続いて住民の請求を認めて佐藤前市長に約8360万円を請求するよう市に命じました。

控訴人補助の立場で参加していた佐藤前市長は8月2日付で最高裁に上告していますが、阿蘇市は上告期限の8月12日に上告を断念すると発表しました。

上告断念について、阿蘇市の松嶋和子市長は「上告審でこれまでの判決を覆すことは極めて困難との結論に至った」としたうえで、佐藤前市長の上告については「上告費用について市は負担せず、上告については今後の動向を静観する」とコメントしました。

市長コメント

この度の損害賠償履行請求控訴事件(住民訴訟)に係る控訴審の敗訴判決を受け、市として上告しないことを決定いたしました。

この判断に至った理由をご説明させていただきます。

まず、本件住民訴訟の審理にあたり、原審、控訴審では、客観的な証拠に基づき詳細な事実認定が行われ、特に、原審では、関連する畜産クラスター 事件の事実認定も引用され、さらに、控訴審である福岡高等裁判所も、この 原審の事実認定を引用した上で、同じ結論を導き出しており、二つの裁判所が一致した事実認定となっています。

本件訴訟の原審、控訴審の判決では、この確定した事実を前提として、違法とされる行為の法令適用が判断されています。

したがって、上告審が事実認定の当否を審査せず、法令の解釈や適用誤りを限定的に審査する「法律審」であることからしますと、この上告審で原審 判決を覆すことは極めて困難であるとの結論に至ったものであります。

また、すでにメディア報道されていますが、市側の補助参加人により上告状が提出されました。

これは、補助参加人制度を踏まえ、補助参加人の独自の判断で上告されたものであり、これに係る一切の費用について、市は負担しません。

訴訟当事者である市としましては、「上告しない」と判断したものであり、 補助参加人が行った上告につきましては、今後の動向を静観することとしま した。

令和7年8月12日 阿蘇市長 松嶋和子