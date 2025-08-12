【2025年8月】今週発売! ファミマの新商品5選まとめてご紹介
お盆の時期となり、今週は久しぶりの帰省をしているという人も多いことでしょう。地元に帰り、盆踊りや花火大会など夏ならではの行事を楽しむつもりという人もいるかもしれません。
屋台で味わえるフードも格別ですが、気軽に利用できるコンビニの店頭にもぞくぞく新商品が到着しています。
2025年8月の新商品5選まとめ(8月12日〜8月18日)
ファミリーマート2025年8月の新商品
本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。鶏めしとチキンカツを組み合わせたお弁当、味わい深い肉あんかけを乗せた炒飯、屋台風の焼そばと豚肉などを組み合わたロールパン、八天堂の冷やして食べるメロンパンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。
「鶏めし&チキンカツ弁当（おろし柚子ぽん酢）」(599円)
「鶏めし&チキンカツ弁当（おろし柚子ぽん酢）」(599円)
価格 : 599円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
鶏の旨みが感じられる鶏めしに、チキンカツを組み合わせたお弁当。チキンカツは鶏モモ肉を塩こうじやしょうがなどに漬け込んだジューシーな仕立てです。
「コク旨！肉あんかけ炒飯」(645円)
「コク旨！肉あんかけ炒飯」(645円)
価格 : 645円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
コク旨の味わいの肉あんかけ炒飯。しっかりと炒めた香ばしい炒飯に、ガラスープや中華だしでコクを出した肉あんかけを組み合わせています。
「大きなロールパン屋台風焼そば&ゆでたまご」(398円)
「大きなロールパン屋台風焼そば&ゆでたまご」(398円)
価格 : 398円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
キャベツと紅しょうがの食感がアクセントになった惣菜パン。大きなロールパンにかつお節の旨みを加えた屋台風の焼そばと豚肉、ゆでたまごなどを組み合わせました。
「黒胡椒香る コク旨醤油だれの油そば」(538円)
「黒胡椒香る コク旨醤油だれの油そば」(538円)
価格 : 538円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国
タレが良く絡む太麺に、醤油ベースのタレを合わせた油そば。具材としてチャーシュー、青ねぎ、もやしをのせ、味のアクセントにフライドオニオンや黒コショウをトッピングしたスパイシーな味わいが特徴です。
「冷やして食べるくりーむメロンパン 静岡クラウンメロン」(298円)
「冷やして食べるくりーむメロンパン 静岡クラウンメロン」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
八天堂の冷やして食べるくりーむメロンパン。「マスクメロンの王様」と呼ばれる静岡県産の「クラウンメロン」のピューレを使用したメロンクリーム入りです。ファミリーマート限定での発売となります。
まとめ
8月12日発売の新商品は、鶏の旨みが感じられる鶏めしとジューシーなチキンカツが味える「鶏めし&チキンカツ弁当（おろし柚子ぽん酢）」や、香ばしい炒飯にコク旨の肉あんかけを組み合わせた「コク旨！肉あんかけ炒飯」など、ダブルの味わいが楽しめるアイテムが登場。
また、スパイシーなテイストの「黒胡椒香る コク旨醤油だれの油そば」も食欲のない時におすすめです。
そのほか、自宅で夏祭りの屋台気分が味わえる「辛大きなロールパン屋台風焼そば&ゆでたまご」や、蒸し暑い日にひんやり楽しめる「冷やして食べるくりーむメロンパン 静岡クラウンメロン」もぜひチェックしたいメニューです。
みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
※画像は公式ホームページより引用
