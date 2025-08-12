循環型社会の実現に貢献！カルチャーズジャパン「スーツケース買取サービス」

カルチャーズジャパンは、壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取る「スーツケース買取サービス」を展開。

サービス開始以来“月間100件”の買取を実施しています。

カルチャーズジャパン「スーツケース買取サービス」

サービス開始以来"月間100件"の買取を実施。

2025年の国内外旅行者数が3億人を超え、ECモールでのスーツケース市場が前年比230％超の成長を見せる一方で、処分に困るスーツケースの不法投棄が社会問題化している現状に対し、新たな解決策を提供します。

■急増するスーツケース処分問題と循環型社会への要請

日本政府観光局(JNTO)の統計によると、2025年の訪日外国人旅行者数は前年を大きく上回るペースで推移しています。

また、JTBの「2025年(1月〜12月)の旅行動向見通し」では、国内旅行人数が3億500万人(前年比102.7％)、海外旅行人数が1,410万人(同108.5％)と、旅行需要の本格回復が示されています。

この旅行需要の急回復に伴い、スーツケースの買い替え需要も急増。

ECモールでのスーツケース・キャリーバッグ市場は前年比230〜280％という驚異的な成長を記録しています。

しかし、その裏で深刻化しているのが、特に、羽田空港や成田国際空港といった“日本の玄関口”では、旅行者によるスーツケースの無断放置が深刻化しており、空港関係者や自治体を悩ませています。

多くの自治体でスーツケースは粗大ごみ扱いとなり、処分には200円〜1,000円の費用と事前予約が必要。

この煩雑さから、空港や駅での放置、不法投棄などが増加しています。

環境省が推進する「5R」(Refuse、Reduce、Repair、Reuse、Recycle)の観点からも、スーツケースの適切な処分と再利用は喫緊の課題となっています。

■業界初の取り組み：壊れていても買い取る理由

同社が運営する店舗「MY SUITCASE」は、スーツケース修理の専門店として培った技術とノウハウを活かし、他社では引き取らない壊れたスーツケースも積極的に買い取っています。

その理由は、修理事業で必要となる部品の確保と、循環型社会への貢献にあります。

「キャスターが壊れていても、ファスナーが動かなくても、私たちにとっては貴重な資源です」と同社は説明しています。

買い取ったスーツケースから使える部品を取り出し、修理用パーツとして再利用。

また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、製品寿命の延長に貢献しています。

キャスター修理・交換

ボディ修理

■サービス概要：手間なく、費用なく、社会貢献

同社の買取サービスの特徴は以下の通りです。

1. どんな状態でも査定対象

●壊れたスーツケース(キャスター破損、ファスナー故障等)もOK

●ノーブランド品も買取可能

●汚れや傷があっても査定

2. 利用者の負担を最小限に

●送料無料(配送買取の場合)

●処分費用不要

●来店買取と配送買取から選択可能

3. 社会貢献の見える化

●買取後の活用方法を明示

●不法投棄防止への貢献

●循環型社会実現への参加

