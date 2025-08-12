2,500円以下でいいの！？【しまむら】夏に大活躍の予感！「新作アイテム」

アウトドアブランド【LOGOS（ロゴス）】と、【しまむら】による共同開発ブランド、【LOGOS DAYS（ロゴズ デイズ）】から、新作が登場したもよう。デイリーにもレジャーにも取り入れたくなる、暑い夏に大活躍しそうなラインナップです。今回は、その中から2,500円以下の注目アイテムをピックアップ。お手頃ながら、着やすさとオシャレを両立した優秀アイテムがそろっています。ぜひチェックして、夏のコーデに早速取り入れてみて。

さらっと羽織って抜け感スタイルに

【しまむら】「シャツ」\1,639（税込）

さらっと羽織るだけで、爽やかさが漂うストライプ柄のシャツ。涼しげなブルーとボックスシルエットが、夏らしいこなれた雰囲気を引き出してくれそうです。公式Instagramの投稿によると、「小さめの襟がお顔周りをコンパクトに見せてくれる」のだそう。軽やかな風合いのシャツは、デニムと合わせてボーイッシュにきめるのはもちろん、ワンピースに羽織って、大人カジュアルなレイヤードスタイルにもいいかも。

テイストを選ばず旬のムードをプラス

【しまむら】「イージーパンツ」\1,639（税込）

落ち感のあるイージーパンツは、カジュアルに見えて実は上品。ドローストリングでウエストの調整もでき、タックインスタイルもきれいに決まります。Tシャツと合わせてリラクシーに、ナチュラルなブラウスで大人っぽく仕上げてもOK。スポーティーなトップスと合わせれば、今っぽいコーデを楽しめそう。1枚あるだけで、ぐぐっと旬なムードを引き寄せられるかも。

フレアシルエットで上品に着映える

【しまむら】「フレアワンピース」\2,189（税込）

ふわりと広がるフレアシルエットが魅力のワンピースは、ゆったりとした着心地と上品さを兼ね備えた1枚。幅広のティアードデザインで、シンプルながらも存在感も抜群。落ち着きのあるアースカラーとフレンチスリーブが甘さを程よく抑え、気になる二の腕まわりもカバーできそう。イージーパンツを重ねて、今っぽい着こなしを楽しむのもおすすめです。海やプール、リゾートシーンでも活躍してくれそう。

機能もオシャレも欲張れる優秀トート

【しまむら】「トートバッグ」\2,420（税込）

これからのお出かけに活躍してくれること間違いなしの、大容量のトートバッグも発売。縦33cm × 横51cm × マチ17cmとたっぷり入るサイズ感に加え、保冷機能スペースも備えているのだそう。海やプールへのお出かけはもちろん、日常のまとめ買いや公園ピクニックなど、オールシーズン頼れる存在になるかも。カジュアルながらきれい見えも叶いそうなデザインは、毎日使いたくなりそう。

※すべての商品情報・画像はLOGOS DAYS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S