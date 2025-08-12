英国の人気歌手ジェシー・J（37）が、年内にもまた手術を受ける予定であることを明らかにした。今年の6月、初期の乳がん治療のため手術を受けたことを明かしていたジェシーだが、年末にまた手術が予定されていることをインスタグラムへの投稿で明かした。



【写真】6月の手術前後をリアルに報告 マジックで摘出場所をに印

パートナーであるチャナン・コールマンとの間に2歳の息子を持つジェシーはそこで「18年間も所属したメジャーレーベルを辞めたのは、自分の人生や健康に合わせてルールを書き換えることを恐れるためじゃない。自分が担うすべての役割において、現実的に何が提供できるかを見極める必要があるから」と綴り、「年内の手術、幼児の子育て、新曲のリリース」が自分にはできるとの意思を表した。



ジェシーは7週間前の乳がんの手術からまだ回復途中であるものの、完璧なタイミングをただ待っているのではなく「前進することに決めた」と続けており、動画の最後には新曲のリリース日とみられる「8月29日」の日付が表示されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）