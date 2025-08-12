山本舞香、堂々美脚輝く“超ミニ”姿に反響「見惚れた」「髪色も似合いすぎ」
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の山本舞香が11日、自身のInstagramを更新。「MAQUIA」（集英社）オンライン連載での美しい脚のラインが際立つスタイリング写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】山本舞香、大胆美脚披露の超ミニ姿
山本は「MAQUIA ONLINE」と美容雑誌での撮影であることを報告。ブロンドヘアに黒のトップスとベージュのパーカー、ミニスカートを合わせたスタイリングで椅子に座るポーズなどを披露し、美しい脚のラインを堂々と見せるショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「見惚れた」「髪色も似合いすぎ」「スタイル抜群」「ブロンド似合ってる」「かっこよすぎます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
