丸高愛実Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの丸高愛実が10日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗との結婚式の思い出を公開した。

【写真】柿谷曜一朗の美人妻、8年前の結婚式ショット公開

◆丸高愛実、柿谷曜一朗との結婚式ショットを披露


丸高は「今日は結婚式をした日 若いねぇ」とコメントし、2017年に挙げた結婚式で柿谷とウエディングドレス姿で寄り添う思い出のショットを披露した。

この投稿に、ファンからは「素敵」「幸せそう」「美しい」「懐かしい」「お似合い夫婦」などのコメントが寄せられている。

◆丸高愛実＆柿谷曜一朗、2016年に結婚


丸高は、2016年に柿谷と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】