「オラと博士の夏休み」初のスマホ版がでたゾ！でも日本は対象外……

累計販売90万本を超える人気作「クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』〜おわらない七日間の旅〜」が、初めてスマートフォンで遊べるようになりました。配信は米国ソニーグループ傘下のCrunchyroll, LLCが運営する有料会員向けゲームサービス「Crunchyroll Game Vault」で8月6日より行われています。

ただし！！“日本と中国を除く”約200の国と地域での展開……。日本のファンにとっては、少し“ショボボン”なお知らせだゾ！

この作品は2021年にネオス株式会社からNintendo Switch向けに初登場し、その後PlayStation4やPC（Steam）などにも移植され、長く愛されてきたシリーズ第1作。

舞台は懐かしさ漂う日本の町「アッソー」。虫取りや魚釣りを楽しみながら、しんちゃんが“特別な夏休み”を過ごすアドベンチャーです。制作は「ぼくのなつやすみ」シリーズを手掛けた綾部和氏で、子どもから大人まで幅広く楽しめる内容になっています。

「Crunchyroll Game Vault」は、世界1700万人以上の有料会員を持つアニメ配信サービス「Crunchyroll」の加入者向けゲーム配信サービス。今年5月には同シリーズ第2作「炭の町のシロ」が先行配信され、海外でも好評を博しました。今回のスマホ展開でも、しんちゃんの夏休みがより多くの海外ユーザーに広がることが期待されています。

対応言語は日本語を含む8言語で、対象はCrunchyroll有料プラン「Mega」および「Ultimate」加入者。日本国内からはプレイできませんが、海外在住のファンにとっては、いつでもどこでもしんちゃんと夏を満喫できるチャンスとなります。

