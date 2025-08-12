◆米大リーグ エンゼルス７―４ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。８回に今季４度目の３戦連発となる４２号ソロを放ち、古巣のエンゼルスタジアムで通算１００本塁打に到達した。

７点を追う８回１死。フルカウントからの６球目、右腕・アンダーソンの８９・５マイル（約１４４キロ）カットボールを捉えると、打球速度１００マイル（約１６０・９キロ）、打球角度３３度、飛距離３８９フィート（約１１８・６メートル）で右中間席にたたき込んだ。８月に入って１０試合連続安打と好調。チーム１１９試合目での４２号は年間５７本ペースと昨季の自己最多５４本を上回る勢いだ。この日シュワバー（フィリーズ）も４２号を放ったが、大谷が追走し、ナ・リーグ本塁打王争いでは再び２人がトップで並んだ。

大谷が１８〜２３年まで所属したエンゼルスの本拠地でドジャース移籍後は初アーチ。同球場で節目の１００号となったボールを見事にキャッチしたのは、この日が２０歳の誕生日だったというフリーターのジョーイ・ララさん。「打球が飛んできて、兄が捕ろうとしたんだけど捕れず、座席の下に落ちた。その場所は僕だけが見える位置だったから、僕が見つけて拾ったんだ。多くの人がボールを捕ろうとしていたけど、みんな間違った場所を探していて、僕だけが正しい場所を見えていたんだ」と得意げに振り返った。

「自分はずっと翔平が好きだ。彼はいい人で、とても気に入っている。彼のホームランを見るのが好きで、たくさんホームランを打つのを知っているから、今日はホームランが取れる席に初めて座ったんだ。運よくホームランボールを手に入れられてすごくうれしい」と笑った。

エンゼルスファンの本人は「思い出として（手元に）残すと思う」と記念球のキープを宣言したが、隣にいた興奮気味の母は「ただし、もし値段が合えば売るかもしれないわ！」と売りに出す可能性を示唆した。