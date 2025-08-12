◇インターリーグ ドジャース4―7エンゼルス（2025年8月11日 アナハイム）

ドジャースの山本由伸投手（26）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に先発登板。初回にザカリー・ネト内野手（24）に先頭弾を許すなど、5回途中メジャーワースト6四死球、6失点で今季8敗目（10勝）を喫した。打線は大谷翔平投手（31）が8回に3戦連発となるリーグトップタイ42号、マックス・マンシー内野手（34）が3ランを放つなど終盤に奮起したが、中盤までの失点が重くのしかかった。

試合後、取材に応じた山本は「試合前から調子自体が悪かったわけではないですけど、最後リズムをつかみきる前に失点を重ねてしまった」と肩を落とした。

予定されていた登板間隔よりも1日延びたことについては「そこは凄くいい休養になりましたし、マイナスに働くことはなかったです。こちらから何か言ったわけではないですけど、何日か前にローテーション変更を伝えられました」と言い訳はしなかった。

昨季と比較し、現在のコンディションについても「凄く体調良くいけていると思います。例年と比べてもいい方なんじゃないかと思います」と説明した。初回に際どいコースをボールと判定され、ストライクゾーンの調整が難しかったかと問われると「まだ映像を確認できていない」としつつ「ジャッジがどうだからというのはない。いつも通りストライクゾーンを目がけて投げていきました」と話した。

山本は3日の敵地レイズ戦で5回2/3を5安打無失点と好投して今季10勝目を挙げた。前回登板は34度と酷暑の中での登板だったことから、今回は中7日での登板。試合前にデーブ・ロバーツ監督は本人の意向を確認しつつ「どちらかといえば、こちらから先手を打った判断」と説明した。山本は5月以降、球宴休みを除いて中5日とフル回転していた。

今季中5日での登板間隔では防御率3.16に対し、中6日以上の登板間隔では1.40の成績を残していたが、この日は試合を通じて立て直すことができなかった。