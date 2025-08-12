CORTISのデビュー作品イントロ曲「GO!」の、コンセプトパフォーマンス映像が公開された。

アメリカ ロサンゼルスで撮影された本映像は、パフォーマンスに重点を置いたものに。映像の中でメンバーたちは交差点やバスを行き来しながら自由に踊り、通行人とクールに挨拶を交わしたり、横断歩道を渡ったりと、日常的なシーンにパフォーマンスを溶け込ませ新鮮さを加えている。カメラはワンテイクで動きを追い、派手なカット編集を使わず、ダンスと表情演技だけで躍動感を表現している。

CORTISのメンバーは、本楽曲の振付制作に参加し、本映像のエンディングクレジットに共同振付師として名を連ねている。細かい動きや全体の動線まで、振付の随所にメンバーのアイデアが盛り込まれており、“世の中をCORTISの色に染める”という抱負がパフォーマンスに込められている。

また、本映像はCORTISの練習生時代に企画／撮影／編集した自主制作映像がベースとなっており、主な背景となる交差点とその空間感を生かした演出は、自主制作のMVから始まるものとなっている。

なお、CORTISは8月18日18時にはタイトル曲「What You Want」の音源とコンセプトパフォーマンス映像を公開。1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は9月8日18時に正式リリースとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）