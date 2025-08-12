フィギュアスケートのサマーカップ最終日（１２日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）、ジュニア男子で高橋星名（木下アカデミー）が逆転Ｖを果たした。

ショートプログラム２位で迎えたこの日のフリーは冒頭の４回転サルコーで転倒するも「日頃の練習で４回転を失敗しても他の３回転で巻き返す練習をしてきた」と３回転ルッツ―３回転トーループ、トリプルアクセル（２回転半ジャンプ）―２回転トーループなどを着氷。１４０・９４点をマークし、合計２１７・２５点で頂点に立った。

世界ジュニア王者・中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）を下しての優勝に「まだ実感がないけど、この優勝という結果は自分のご褒美だと思っていてうれしい」とにっこり。「失敗を恐れずに自信を持って頑張ろうという気持ちでちゃんと最後まで頑張れた。まずは自信を持って挑むことができて、他のジャンプも細かい大きなミスなく、最後までまとめることができたので、とりあえず今は満足している」と頬を緩めた。

ジュニアグランプリシリーズは８月下旬からスタート。大きな弾みをつけた高橋は「今季までに４回転ジャンプを試合で確実に降りれるようにしたい。そしてジュニアグランプリファイナルに出場したい」と力強く目標を語った。