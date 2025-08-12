だるさ、不眠、熱中症……夏の不調を改善するレシピ集『体にこもった熱を取る薬膳』

『体にこもった熱を取る薬膳』（河出書房新社）が8月18日に刊行される。

【写真】『体にこもった熱を取る薬膳』を試し読み

本書は「体内の余分な熱を取る・冷やす」力のある食材を積極的に取り入れ、「体にこもった熱を取る薬膳」レシピを厳選。毎日の食事に取り入れ、こもり熱からくる不調を遠ざけるレシピ本となっている。

収録されるレシピはトマト、なす、とうもろこし、きゅうりなど、手に入りやすい食材で、誰でも美味しく作れるものばかり。中医師・幸井俊高イチオシの「熱取り薬膳レシピ」63点が掲載されるほか、巻末では手軽に熱取り食材が摂れる薬膳ドリンクとスープも紹介される。

■著者紹介【監修】幸井俊高（こうい・としたか）「薬石花房 幸福薬局」代表。中医師。東京大学薬学部卒業。中国・国立北京中医薬大学卒業。ジョージ・ワシントン大学経営大学院終了。1998年、中国政府より日本人として18人目の中医師の認定を受ける。『症状・疾患別にみる漢方治療指針』（日経BP社）、『舌をみれば病気がわかる』『50歳からの体ととのう漢方ごはん』（共に小社）など著書、監修書多数。

【料理】検見粼聡美（けんみざき・さとみ）料理研究家、管理栄養士。1965年生まれ。料理研究家の故・滝沢真理氏に10年師事。その後、雑誌、テレビ、書籍などで幅広く活躍。作りやすくヘルシーな家庭料理のレシピ考案に定評がある。著書多数。

※本書は2012年刊『最強！ 涼野菜レシピ』を大幅に加筆、再編集し、改題したもの

（文＝リアルサウンド ブック編集部）