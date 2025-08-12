日本体操協会が１２日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行い、昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、初の世界選手権（１０月１９〜２５日、ジャカルタ）に向けて意気込みを語った。４年に１度のサイクルが終わり、２８年ロサンゼルス五輪に向けた戦いが始まる今年。「勝ち続けられる存在になりたい。個人総合と種目別で金メダルを獲得できるように。日本人ワンツーでフィニッシュしたい」と力を込めた。

この日は新ユニホームの発表も行われ、日本代表それぞれが感想を述べた。岡の次にマイクを受け取ったのが、２１年東京五輪２冠の橋本大輝（日本生命／セントラルスポーツ）。ただ岡の発言につられたのか、「体操の岡です」とまさかの自身の名前を間違えるミス。会場が笑いに包まれる中「あっ。間違えました」と笑顔で訂正すると、個人総合３連覇がかかる世界選手権に向けて「まだ個人総合で戦えるということを見せたい。世界選手権を含めて毎年、成長していけたら。普段の練習から、どうやったら３年後のロサンゼルス五輪で金メダルを取れるかを考えてやっていきたい」と力強く宣言した。