SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï100Ëü¿ÍÄ¶¡ª¡¡¡í¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅ·»È¡í¥¸¥§¥Þ¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¤¬½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹!!

SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼100Ëü¿ÍÄ¶¡ªº£Ç¯¡¢Ç°´ê¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼"¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅ·»È"¥¸¥§¥Þ¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¤¬½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ª
¢£ÍèÆü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¡õ¥¥é¥¤!?¤Ê¤È¤³¤í
¡½¡½¥Ê¥¤¥¹¥È¥¥¥ß¡¼¥Á¥å¡¼¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¸¥§¥Þ¡¡Nice to meet you,too¡ª¡¡¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤ÇÆüËÜºß½»¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢YouTuber¡¢TikToker¤Î¥¸¥§¥Þ¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¤Ç¤¹¡Á¡ª
¡½¡½¥Þ¥ë¥Á¤Ë¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬100Ëü¿ÍÄ¶¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥³¥¹¥×¥ì¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¿ô¡×¤¬3Ëü¡Á5Ëü¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Web¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³°¹ñ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¡©
¥¸¥§¥Þ¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜ¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥¸¥§¥Þ¡¡»ä¤¬Åê¹Æ¤¹¤ëÅÙ¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¤¯Äº¤±¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»þ¤â¤È¤Æ¤âµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¾å¼ê¡ª
¥¸¥§¥Þ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¼ê¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¾ï¤Ë¾åÃ£¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö°ã¤¤¤Ë¤¤¤Ä¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦¡£
¡½¡½¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä»£±ÆÅöÆü¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ï¾åÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¸¥§¥Þ¡¡17ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤À¤±ÆüËÜ¸ì¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¥¸¥§¥Þ¡¡2¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï»ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÎ¹´Û¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÆüËÜÃæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤ÇÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òVlogÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤ÏÃ¤·Êý¤È°¦ÕÈ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¡¢ÆÃ¤ËJ-POP¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢ÂçÄÍ°¦¤µ¤ó¤òËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¥¸¥§¥Þ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Á¡ª¡¡2025Ç¯¤Î6·î¤Ë¡Önever don't stop¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¡¢Ç°´ê¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£CD¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢iTunes¤Ê¤É¤Ç¤âÄ°¤±¤Þ¤¹¤è¢ö
¡½¡½°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¥¥é¥¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥§¥Þ¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤¢¡ª¡¡º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¦¡¦¡¦¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Îµ¤¸õ¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Î²Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿»þ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿...¡ª¡¡¥´¥¥Ö¥ê¤ä¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ïÎà¤ÎÃî¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¥Î¡¼¥×¥í¥Ö¥ì¥à¤Ç¤¹¡ª¡¡½ë¤µ¤â¤½¤ÎÃî¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡ª¡¡¤È¤³¤í¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤Ëµ¢¹ñ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥§¥Þ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤Î½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë²Æ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï´¶½ýÅª¤Ê»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤âÎÉ¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Êì¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ë»ä¤òË¬¤Í¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Êì¤â»ä¤Î³èÌö¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡ÉáÃÊ¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¸¥§¥Þ¡¡Î¹¹Ô°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æ°²èÊÔ½¸¤â¤´¼«¿È¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡¤Ï¤¤¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Ï´ðËÜ¡¢¤¼¤ó¤Ö»ä¼«¿È¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°áÁõ¤Ï"±Ñ¹ñÉ÷"¤ÎÀ©Éþ
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÎÏ¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¸Ä¿Í»£±Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»£±Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡ª
¡½¡½¤¤¤¤Ê¤ê²¿¿Í¤â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡¤Ç¤â¡¢»£±Æ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ä°áÁõ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¸¥§¥Þ¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¥È¥Ã¥× 3 ¤Ï¡¢±Ñ¹ñÉ÷¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¢¥«¥¦¥¬¡¼¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½¥¸¥§¥Þ¤µ¤ó¤ÎÍÆ»Ñ¤À¤«¤é¤³¤½»÷¹ç¤¦À©ÉþÉ÷¤Î°áÁõ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®Æ»¶ñ¤Î¥á¥¬¥Í¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡ÀäÂÐ»÷¹ç¤¦¤è¤Í¡ª¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¡¢µÞî±¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½"²Ä°¦¤¯¤Æµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤ë"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØSweet Majesty¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤äÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥§¥Þ¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âSNS¤äYouTube¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
