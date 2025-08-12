公立大学進学のために上京した息子。「バイトで忙しい」というため仕送りで補填しようと思うのですが、生活費は年間でどのくらいかかるのでしょうか？

公立大学でも生活費は高い？ 上京生の年間支出とは

学費が比較的安い公立大学ですが、上京しての一人暮らしとなると、学費以外の生活費が大きな負担になります。

全国大学生活協同組合連合会「第60回学生生活実態調査」によると、一人暮らしをしている大学生の1ヶ月あたりの全国平均支出額は13万1710円とされています。これには、家賃・光熱費・食費・通信費・交際費・勉学費などが含まれます。この金額をもとに年間で考えると、約158万円の費用が必要となります。

また、都市部では家賃が高いため、全国平均よりも支出が高くなりがちです。東京都内であればワンルームの賃料だけで月6万～8万円が相場とされています。住まいにかかる費用が高いため、それだけで生活全体の支出に大きく影響します。



仕送りの平均額は？ バイト収入と合わせた現実的な生活モデル

全国大学生活協同組合連合会の同調査によると、1ヶ月あたりの仕送りの平均額は7万2350円とされています。ただし、奨学金を受給しているかどうかでも仕送り額が変わってきます。奨学金を受給している場合は4万920円、受給していない場合は8万6500円とされています。

一方、1ヶ月あたりのバイト収入は3万7540円とされています。これ以上働いてしまうと、学業との両立が難しくなり、体調や成績への影響が出るおそれもあります。

つまり、「仕送り＋バイト」もしくは「仕送り＋奨学金＋バイト」で合計月13万円程度の生活費をまかなう、というのが多くの学生の現実的な生活モデルといえます。



親が補填する場合、どのくらい見ておくべき？

「バイトだけでは厳しいから、仕送りで補填したい」と考える場合、奨学金を受給していなければ、家賃＋生活費の一部をまかなえるように、月7万～8万円程度を見込んでおくのが理想的です。これを年間にすると、84万～96万円となります。

もちろん、大学の立地（東京か地方都市か）や、お子さんの生活スタイルによって変動しますので、具体的な予算は本人とよく話し合って決めることが大切です。



まとめ

公立大学であっても、上京して一人暮らしを始めた場合、学費以外にかかる生活費は年間160万円程度と考えておくと安心です。

バイトで生活費のすべてをまかなうのは難しいため、親の仕送りや奨学金、バイト収入を合わせてバランスをとるのが一般的です。子どもの健康と学業の両立を守るためにも、無理のない範囲で補助する姿勢が重要です。

また、これからお子さんが一人暮らしを始める予定のあるご家庭は、家具・家電などの初期費用もかかります。そうした支出も含めて、余裕を持った資金計画を立てておくと安心です。



出典

全国大学生活協同組合連合会 第60回学生生活実態調査 概要報告

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー