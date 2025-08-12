「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」よりプライズフィギュア「BiCute Bunnies Figureー宇崎花ー」が8月中旬より順次展開
【BiCute Bunnies Figureー宇崎花ー】 8月中旬より順次展開予定
フリューは、プライズフィギュア「BiCute Bunnies Figureー宇崎花ー」を8月中旬より順次展開する。
本景品は「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より「宇崎花」をバニーガールスタイルでプライズフィギュア化したもの。全高約31cmのBIGサイズ＋縫製網タイツとなっており、セクシーでキュートな造形となっている。
＼ #フリュープライズ新着情報 ／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) August 7, 2025
ついに登場✨
「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」
BiCute Bunnies Figureー宇崎花ー
網タイツをはいた豪華仕様の #宇崎ちゃん は必見です🐰🖤
8月中旬から順次展開💞
詳細➡ https://t.co/hJIMgwa2JZ#BiCute #フリュープライズ #フリュー https://t.co/pypR7fNLo9 pic.twitter.com/rlIYr3XMT0
(C)2022 丈/KADOKAWA/宇崎ちゃん2製作委員会