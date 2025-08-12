【BiCute Bunnies Figureー宇崎花ー】 8月中旬より順次展開予定

　フリューは、プライズフィギュア「BiCute Bunnies Figureー宇崎花ー」を8月中旬より順次展開する。

　本景品は「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より「宇崎花」をバニーガールスタイルでプライズフィギュア化したもの。全高約31cmのBIGサイズ＋縫製網タイツとなっており、セクシーでキュートな造形となっている。

(C)2022 丈/KADOKAWA/宇崎ちゃん2製作委員会