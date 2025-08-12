１２日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２．５３ポイント（０．０９％）高の２４９２９．３４ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５．５３ポイント（０．１７％）高の８９０３．６１ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１１０２億４６３０万香港ドルに縮小している（１１日前場は１２１２億９５１０万香港ドル）。

本土株高が好感される流れ。中国経済の過度な先行き不安が後退する中、この日の本土市場では上海総合指数が続伸し、約３年８カ月ぶりの高値水準で推移している。大手ブローカーや国際機関は、中国が追加の景気対策で中国経済を支える可能性が高いとして、今年の成長目標を上方修正した。

ただ、上値は限定的。米インフレ動向や米関税政策の不透明感で、ハンセン指数などは安く推移する場面があった。ゴールドマン・サックスの最新調査によると、「トランプ関税」によるコスト上昇の大部分はこれまで米企業が負担してきたが、今後は消費者の負担が徐々に増す見通しだ。一方、トランプ米大統領が中国に対する関税措置の一時停止を９０日間延長する大統領令に署名したことについては、すでに予想されたことだとしてそれほど材料視されていない。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、自動車ディーラー中国大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が５．０％高、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が４．１％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．２％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の保険が高い。中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が２．８％、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が２．０％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）と新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）がそろって１．９％ずつ上昇した。

石炭・石油セクターもしっかり。中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が２．６％高、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が２．４％高、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が１．９％高、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．５％高、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．３％高で前場取引を終えた。

セクター別では、クラウド関連が安い。金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が７．７％、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が４．７％、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が４．２％、金山雲（３８９６／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。ハンセン科技（テック）指数は０．４％逆行安している。

医薬セクターもさえない。康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が５．５％安、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が３．２％安、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が２．９％安、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が２．１％安と値を下げた。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．５１％高の３６６６．３３ポイントで前場取引を終了した。エネルギーが高い。ハイテク、金融、消費、自動車、海運、不動産なども買われた。半面、医薬は安い。軍需産業、素材も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）