パーフェクトワンフォーカス新発売♡毛穴ケアが叶う水感オイル登場

毛穴・くすみ悩みに本気でアプローチしてくれると話題のスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』から、クレンジングの新作「VCハイドラ クリアクレンジングオイル」が登場します。角栓や皮脂汚れにアプローチする成分やビタミン、贅沢な保湿成分を配合し、毛穴の奥までケアできる設計に。まるで水のように軽い新感覚のオイルで、肌にやさしく、時短も叶える頼もしいアイテムです♡

毛穴汚れもくすみもまとめてケア



価格：120mL・2,420円(税込)

「VCハイドラ クリアクレンジングオイル」は、毛穴の1/30000サイズの微粒子オイルが毛穴の奥まで届き、濃いメイクや皮脂汚れを素早くオフしてくれるクレンジングオイル。

サリチル酸※5やAHA含有成分※6などのマイルドピーリング成分が、不要な角質までやさしくオフ。

肌をこすらず汚れを浮かせて、毛穴の詰まりやくすみ※7の原因をまとめてケアしてくれるのが魅力です。

※5 保湿成分

※6 リンゴ果実エキス、オレンジ果汁、レモン果汁（保湿成分）

※7 汚れや古い角質による

軽やかにのびて摩擦レスな使用感



“ハイドラオイル”という名前の通り、水のようにさらっと軽いテクスチャが特長。肌にのせた瞬間スッと広がり、なじませた後は水を加えるだけで素早く乳化。

微粒子オイルが毛穴の奥深くの汚れを吸着して洗い流します。摩擦による肌ストレスを防げるので、乾燥しやすい方や敏感肌さんにも嬉しい処方です。

毎日のメイク落としが、楽しみになる使用感ですよ♪

ビタミン×保湿で洗い上がりもしっとり



ナイアシンアミド※5やAPPS※9など、注目のビタミン※3成分を厳選して配合。さらに、うるおいを閉じ込めるモイスチャーマグネット※10など46種もの保湿成分※11も贅沢に。

洗顔後とは思えないほどしっとりつるんとした仕上がりで、肌がやわらかく整います。毛穴ケアはしたいけど、乾燥は避けたい…そんな20代～30代女性のわがままを、しっかり叶えてくれます♡

※3（アスコルビル／トコフェリル）リン酸Ｋ、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（製品の安定剤）、 ミリスチル３－グリセリルアスコルビン酸、 ナイアシンアミド（保湿成分）

※5 保湿成分

※9 パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（製品の安定剤）

※10 異性化糖

※11 （アスコルビル／トコフェリル）リン酸Ｋ（製品の安定剤）、ミリスチル３－グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、ナイアシンアミド、サピンヅストリホリアツス果実エキス、グリシルグリシン、アゼライン酸、ミリスチル３－グリセリルアスコルビン酸、ナイアシンアミド（保湿成分）を含む

自宅でできる“攻めと守り”の毛穴ケア♡



肌にやさしい処方でありながら、しっかり毛穴汚れにアプローチしてくれる「パーフェクトワンフォーカス VCハイドラ クリアクレンジングオイル」。

マイルドなピーリングと贅沢なビタミン・保湿成分で、クレンジングタイムが肌管理タイムに変わります。毛穴ケアをもっと手軽に、自分らしく続けたい方にこそおすすめしたい新作です。

発売日をぜひチェックしてみてくださいね♪