Mrs．GREEN APPLEの「クリスマスケーキ」が発売決定！ 8．26から予約開始
Mrs．GREEN APPLEをモチーフにしたクリスマスケーキの予約販売が、8月26日（火）10時00分から12月1日（月）23時59分までの間、「ローソンアプリ」にて実施される。
【写真】かわいい！ Mrs．GREEN APPLEの「クリスマスケーキ」詳細
■かわいい特典付き
今回数量限定で発売されるのは、「ローソン」限定のメンバーキャラクターピックが付属する4号サイズのクリスマスケーキ。
ピーチやパインを挟んだ層の上に苺ジャムをサンドしたスポンジを重ねた一品は、メンバーキャラクターピックを好きなところに刺して、自分好みに仕上げることが可能だ。
本商品は、Mrs．GREEN APPLEのクリスマスメッセージ動画が見られる専用コードが付いたケーキBOXに入れて提供される。
「MGA クリスマスケーキ 4号」は、8月26日（火）10時00分から12月1日（月）23時59分まで予約販売を実施。受け取りは、12月19日（金）から12月25日（木）の各日14時00分以降、各店舗で予定している。
【写真】かわいい！ Mrs．GREEN APPLEの「クリスマスケーキ」詳細
■かわいい特典付き
今回数量限定で発売されるのは、「ローソン」限定のメンバーキャラクターピックが付属する4号サイズのクリスマスケーキ。
ピーチやパインを挟んだ層の上に苺ジャムをサンドしたスポンジを重ねた一品は、メンバーキャラクターピックを好きなところに刺して、自分好みに仕上げることが可能だ。
本商品は、Mrs．GREEN APPLEのクリスマスメッセージ動画が見られる専用コードが付いたケーキBOXに入れて提供される。
「MGA クリスマスケーキ 4号」は、8月26日（火）10時00分から12月1日（月）23時59分まで予約販売を実施。受け取りは、12月19日（金）から12月25日（木）の各日14時00分以降、各店舗で予定している。