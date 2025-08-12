元SKE48 北野瑠華、ドラマ『グラぱらっ！』とのコラボ写真集が8月29日に発売

元SKE48・北野瑠華のドラマコラボ写真集『グラぱらっ！』（講談社）が8月29日に発売される。

【写真】北野瑠華、ドラマコラボ写真集の収録カットを見る

ドラマ『グラぱらっ！』で主演をつとめる元SKE48・北野瑠華。本書は北野が演じるキャラクターとコラボした写真集となっている。

発売を記念し写真集お渡しイベントの開催も決定。8月30日に東京の書泉ブックタワー、8月31日に名古屋の星野書店 近鉄パッセ店と大阪のTSUTAYA EBISUBASHIにて開催される。

■読者へのメッセージドラマ『グラぱらっ！』で葛木さくらを演じました、北野瑠華です。今回の写真集はドラマでは描かれていない、新しい葛木さくらの物語が見られる作品になっています。マンガのようにセリフやさくらの心の声は描かれていませんが、ページをめくるたびにまだ出会ったことないさくらに出会えるはずです。何度も見返して、ここでしか見られないさくらの物語を是非受け取ってください。そして感想もたくさん聞かせてくださいね！

■プロフィール北野瑠華（きたの・るか）1999年5月25日生まれの26歳。岐阜県出身。2024年に『SKE48』を卒業し、女優・タレントとして幅広く活動中。初主演をつとめるドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ/関西ローカル）が放送中（毎週日曜深夜0:10～ ABCテレビでの放送後、TVerで見逃し配信、DMM TVでは独占見放題配信）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）