片付けを挫折しない方法とは『元小学校の先生が教える いちばんやさしい 片づけの授業』

整理収納アドバイザー・かおるこ著『元小学校の先生が教える いちばんやさしい 片づけの授業』（サンクチュアリ・パブリッシング）が9月5日に刊行される。

【写真】片付けが苦手だった著者がたどり着いた「ロジカル片づけ4ステップ」とは

著者は4児（3つ子含む）の母であり、元小学校の先生。かつては「汚部屋出身」だったというかおるこ。子どもの頃から片づけが苦手で、モノを捨てられない家庭環境で育った。

そんな著者自身の失敗と成功をもとに構築したのが「ロジカル片づけ4ステップ」。「①頭の整理→②モノの整理→③収納→④片づけ」の順で進めると、リバウンドせずに習慣化できるという。

本書ではつまずきやすい各ステップを、元教師ならではの授業形式で解説。7項目に分けて、家庭や人生を整えるプロセスを学ぶことができる。

■著者プロフィールかおるこ整理収納アドバイザー／2級認定講師。愛知県在住。小6の三つ子（女男男）と小4の男の子、4児の母。元小学校教師。子どもの頃からずっと片づけが苦手だったが、4人目を出産後、荒れ狂う部屋を整理収納で改革し、人生が変化。現在は整理収納のプロとして独立し、講師活動やSNS発信を通して、たくさんの人に片づけの大切さを届けている。

整理収納アドバイザー2級認定講師として毎月開催している講座は、片づけに悩む人に寄り添った、元教師のわかりやすい教え方が人気。全国700名の講師の中から3名の優秀講師のひとりにも選ばれた（2023年度）。SNSの総フォロワーは約21万人。

