ドラマ『最高の教師』やオロナミンCのCMで注目の女優・藤粼ゆみあ、1st写真集発売へ　撮影地はギリシャ・メテオラ

『藤粼ゆみあファースト写真集（仮）』（東京ニュース通信社）が12月12日に発売される。

【写真】『藤粼ゆみあファースト写真集』先行カットを見る

広島県出身の藤粼は2023年、15歳のときに事務所へ所属し、上京。その年の7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビューし、感情の機微を丁寧にすくい取る演技と、どこか映像に“余白”を与える佇まいで一躍注目を集める。同年の全国高等学校サッカー選手権大会の19代目応援マネージャーに就任。

その後、東京メトロやオロナミンC（大塚製薬）など、いくつものCM出演が立て続けに決まり、今年11月からはヒロイン・香月双葉を演じる岡田准一主演ドラマ「イクサガミ」（Netflix）が配信予定。

そんな藤粼ゆみあの初めての写真集撮影は、所属する事務所名にもなっているギリシャ・メテオラで敢行。メテオラはギリシャ語で“中空に浮かぶ”という意味の「メテオロス」に由来し、その名の通りそびえ立つ奇岩の上に修道院が立つ絶景の場所で、ユネスコ世界遺産にも登録されている。

灼熱の太陽が降り注ぐ中、修道院のある地上約600m地点まで坂や階段を登ったり、崖の上から夕陽を眺めたり、ギリシャの首都・アテネではパルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れたり、地中海まで足をのばしたほか、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅となった。

今回の写真集は通常版に加え、Amazonと楽天ブックスでカレンダー付き限定版、セブンネットショッピングでは直筆サイン入り写真集を販売することが決定。さらに写真集発売を記念して、藤粼ゆみあ初のイベントも開催が予定されている。

