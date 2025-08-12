『ガンダムW』ディナーショー料金高い？安い？ 声優5人集結でファン悩む「中身考えれば…」「めっちゃ豪華で贅沢」
アニメ『ガンダム』シリーズ初となるディナーショー『新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-（オペレーション・リユニオン）』の新情報が発表された。一番高いチケット料金のSS席は55,000円（税込／全席指定）で、ネット上で話題となっている。
【写真】豪華すぎる！緑川光、関俊彦、折笠愛らと食事 ディナーショー参加者一覧
イベントでは、作品をイメージした限定メニューの提供に加え、『ガンダムW』史上初となる主役キャスト5名による名シーンの生アフレコ、トークショー、そして本ディナーショー限定の新規シナリオ朗読など、特別な企画を多数用意。来場者には、すてきなお土産も用意されている。※立食形式ではなく、円卓を囲みながら、優雅な食事を楽しめるとのこと。
緑川光（ヒイロ・ユイ役）、関俊彦（デュオ・マックスウェル役）、中原茂（トロワ・バートン役）、折笠愛（カトル・ラバーバ・ウィナー役）、石野竜三（張五飛役）と主役キャスト5人が登壇する豪華なディナーショーだが、チケット料金は一番安いものでもB席で38,500円（税込／全席指定）。
開催場所のザ・プリンス パークタワー東京 ボールルームは、大きな芸能取材でも使われる豪華な場所で、ディナーショー開催にネット上では「おぉー なんか、めっちゃ豪華で贅沢そう」「高っ……い、いや、安い……安い…気もする……！」「とてもエレガントなお値段ですこと。いや、中身考えれば安いっちゃ、安いんだよなぁ」「御一方1.1万円お布施とすれば、ディナー頂けるのなら、実質タダなのでは？」「かなりのお値段だけど、ガンダムパイロットが5人揃うなんて凄い！」などと反応している。
これは筆者の意見となるが、開催場所と豪華声優5人集結したディナーショーの内容を見て、最初に出た言葉は「安いわ！」でした。B席でも十分楽しめると思います。今後、『ガンダムW』のイベントが何回開催されるか…と思うと個人的にも行きたいです（毎年恒例NHK『紅白歌合戦』リハーサル取材を考えると、筆者は仕事で行けそうにありません）。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。
■「新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-」イベント概要
・場所
ザ・プリンス パークタワー東京 ボールルーム
・日程
2025年12月27日（土）
・開場時間
昼12:00/夜17:00
・開演時間
昼13:00/夜18:00
・席種・料金
SS席：55,000円（税込／全席指定）
S席：49,500円（税込／全席指定）
A席：44,000円（税込／全席指定）
B席：38,500円（税込／全席指定）
・登壇者
緑川光（ヒイロ・ユイ役）、関俊彦（デュオ・マックスウェル役）、中原茂（トロワ・バートン役）、折笠愛（カトル・ラバーバ・ウィナー役）、石野竜三（張五飛役）
【写真】豪華すぎる！緑川光、関俊彦、折笠愛らと食事 ディナーショー参加者一覧
イベントでは、作品をイメージした限定メニューの提供に加え、『ガンダムW』史上初となる主役キャスト5名による名シーンの生アフレコ、トークショー、そして本ディナーショー限定の新規シナリオ朗読など、特別な企画を多数用意。来場者には、すてきなお土産も用意されている。※立食形式ではなく、円卓を囲みながら、優雅な食事を楽しめるとのこと。
開催場所のザ・プリンス パークタワー東京 ボールルームは、大きな芸能取材でも使われる豪華な場所で、ディナーショー開催にネット上では「おぉー なんか、めっちゃ豪華で贅沢そう」「高っ……い、いや、安い……安い…気もする……！」「とてもエレガントなお値段ですこと。いや、中身考えれば安いっちゃ、安いんだよなぁ」「御一方1.1万円お布施とすれば、ディナー頂けるのなら、実質タダなのでは？」「かなりのお値段だけど、ガンダムパイロットが5人揃うなんて凄い！」などと反応している。
これは筆者の意見となるが、開催場所と豪華声優5人集結したディナーショーの内容を見て、最初に出た言葉は「安いわ！」でした。B席でも十分楽しめると思います。今後、『ガンダムW』のイベントが何回開催されるか…と思うと個人的にも行きたいです（毎年恒例NHK『紅白歌合戦』リハーサル取材を考えると、筆者は仕事で行けそうにありません）。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。
■「新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-」イベント概要
・場所
ザ・プリンス パークタワー東京 ボールルーム
・日程
2025年12月27日（土）
・開場時間
昼12:00/夜17:00
・開演時間
昼13:00/夜18:00
・席種・料金
SS席：55,000円（税込／全席指定）
S席：49,500円（税込／全席指定）
A席：44,000円（税込／全席指定）
B席：38,500円（税込／全席指定）
・登壇者
緑川光（ヒイロ・ユイ役）、関俊彦（デュオ・マックスウェル役）、中原茂（トロワ・バートン役）、折笠愛（カトル・ラバーバ・ウィナー役）、石野竜三（張五飛役）