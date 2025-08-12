お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が11日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜深夜0・15）に出演。元AKB48でタレントの福留光帆（21）から嫌いな芸人を暴露される一幕があった。

所属事務所の後輩にはお笑い論を語り、立ち回りをアドバイスすることもあるというクロちゃん。プライベートで交流があるという福留も「番組はだいたい見てくれるので、立ち回りが良かったとか（言ってくれる）」とやり取りを明かしつつ、「でも私以外にも、けっこうこの人の立ち周りが良くないとか（言っている）」と告白した。

共演者が「最近だったら誰のことを？」と聞くと、福留は「四千頭身の都築（拓紀）さん」とあっさり暴露。これにクロちゃんは「言うなよ！」と声を荒げた。

福留はさらに「あいつはダメだ、俺は元々あいつは嫌いだったみたいなことを（言う）。嫌いになったエピソードとかをいっぱい教えてくれる」と明かし、クロちゃんは弁明しようとするも「一時期ね、三千頭身でいってた時に…」とトリオ名を間違える始末。「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「もういいです」と遮られていた。