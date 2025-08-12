中国出身の芸人・いぜん（27）が11日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。将来設計について語った。

北京大学附属高校を卒業後に来日した、いぜん。現在は東大大学院で研究に励みながら芸人活動をしており、番組MCの「千鳥」大悟は「最終的にはどういう人間になってるか想像はついてないの？」と質問。いぜんが「お笑いの世界に入ったら、努力とか実力よりは運とか時代の流れもあるから」と切り出すと、大悟は思わず「凄いね」と舌を巻いた。

いぜんは「最近私が目指してるのは、来年から社会人になるから平日は残業とかもあって休日しかお笑いが出来ない」と続け、「それまでにラジオでいいから自分の冠番組を持てたら、私の時間帯に合わせてくれるから安定的なアウトプットが出来る。そしたら皆さんに忘れられないかなと」と告白。共演者からは「凄すぎる！」「凄いね計算して」との声が上がった。

大悟が改めて「凄いよね、東大で大学院で、中国から来て日本語をこれだけ覚えて」と感心すると、いぜんは「しかも私現役ですよ」と“強調”。「今日は月曜日で核融合の実験をサボって来ましたよ。一番犠牲がデカいよ！」とユーモアを交えて訴えていた。