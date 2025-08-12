【レンチンすぐでき副菜】ザーサイの香りが食欲をそそる「蒸しなすのザーサイマリネ」
下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■ごま油とザーサイの香りが食欲をそそる！
蒸しなすのザーサイマリネ
1人分 174kcal
塩分 4.2g
材料（作りやすい分量）
ザーサイ（味つき）……30g
A〈大きめのボウルに混ぜる〉
・しょうゆ、ごま油、酢、水……各大さじ1
・塩……少々
作り方
1 なすはへたを切り落とし、断面に3〜4本の切り目を入れる。
2 なすを1個ずつラップで包み、2分レンチン（600W）する。上下を返してさらに2分レンチン（600W）し、ラップごと冷水にとってさます。ラップをはずして縦に食べやすく裂き、Aのボウルに加えてあえる。
3 ザーサイを細切りにして加え、さらに混ぜる。器に盛り、好みで万能ねぎの斜め切りをのせる。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
料理／重信初江、撮影／澤木央子
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』