日本体操協会が１２日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行い、世界選手権（１０月１９〜２５日、ジャカルタ）に臨む男子種目別の日本代表が意気込みを語った。南一輝（エムズスポークク）が床、石沢大翔（徳洲会）があん馬、金田希一（相好ク）がつり輪、角皆友晴（順大）が平行棒と鉄棒に出場する。

南は“床のスペシャリスト”として臨む３度目の世界舞台。過去２大会は銀メダルを獲得しており、今回は悲願の頂点と、３年後のロサンゼルス五輪に向けて良いスタートを切ることが目標だ。「今年こそは金メダルを持って帰ってきたい。勝ってロサンゼルス五輪につなげていけたら」と覚悟をにじませた。

石沢、金田、角皆は初代表。石沢は「あん馬で金メダルを取って帰ってこられるように」とし、金田は「ロスにはこれからがスタート。（降り技で）伸身ルドルフに取り組んでいる。Ｅスコアを上げて、世界選手権に臨みたい」と気合。個人総合も主戦場とする角皆は「五輪に出るために世界を経験する良い機会に捉えている」と意気込みを語った。

今回の種目別の代表選出は、ＮＨＫ杯や国際大会の成績に基づいて日本協会が作成した世界ランクにより総合的に判断された。男子体操強化本部長の村田憲亮さんは、「中国選手がワールドカップに出場しなかったり、パリ五輪に出ていた選手がどれだけ出てくるのか不透明だったため、日本のトップ＝世界のトップと分かりかねないところもあった。世界ランキングを設定して代表選手を選ぶ方針も少し悩んで決定した」としつつ、「選ばれた選手を見ると、メダルを取るにはこの選手で臨むべき、という選手が選ばれてくれた。このメンバーで多くの金メダル、メダルを取りに行きたい」と自信をにじませた。

昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）、橋本大輝（日本生命／セントラルスポーツ）は個人総合に出場する。