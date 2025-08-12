◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日 ▽２回戦 岡山学芸館３―０松商学園（１２日・甲子園）

松商学園（長野）が岡山学芸館に０封負けを喫し、３回戦進出を逃した。

前日１１日に１８歳の誕生日を迎えたエース・加藤高慎投手が７回４安打２失点。初回２死二塁から左前適時打で先制を許したものの、３回１死一、三塁では二塁に送球した捕手・木内が悪送球。その間に三塁走者の生還を許し追加点を献上。その後は立て直してスコアボードに０を並べ続け、８回に２番手森田にスイッチ。なお１死一、三塁からスクイズでダメ押しの１点を許した。

最後となった甲子園を振り返り「自分にとって一つの目標の場所。実際マウンド立ってすごい場所だと思いましたし。負けてしまったのは悔しいけど、後輩達が思いを引き継いでくれると思う」と胸を張った。

誕生日の前日１１日は宿舎でのミーティング終了後、チームメートと宿舎のスタッフが手作りした誕生日ケーキが贈られた。さらにこの日はアルプルからブラスバンド演奏でハッピーバースデーも流れるサプライズもあった。「皆に祝ってもらって『明日は任せろ』と最後に伝えたけど、結果的に自分が打たれて試合を崩してしまった。申し訳ない気持ちでいっぱいです」と思い出に残る誕生日を振り返った。