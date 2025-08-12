◆フィギュアスケート サマーカップ 最終日（１２日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

ジュニア男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の高橋星名（せな、木下アカデミー）が１４０・９４点をマークし、合計２１７・２５点で優勝を果たした。昨季世界ジュニア優勝の中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）を僅差で逆転。「まだ優勝した実感がないが、この結果は自分のご褒美。うれしい」と笑顔を見せた。

冒頭の４回転サルコーは転倒。「日頃の練習で４回転を失敗しても、ほかのトリプルのジャンプで巻き返す練習をしてきた」と切り替え、ルッツ―トウループの連続３回転、トリプルアクセル（３回転半）―２回転トウループのコンビネーションを決めるなど、まとめ上げた。演技後は会場から大きな拍手が送られ、観客に手を振って応えた１５歳。「自信を持って挑むことができて、どのジャンプも大きなミスなく終えることができて満足している」と胸を張った。

昨季は全日本ジュニア選手権２位、世界ジュニア選手権９位などの成績を残した。今季は２年連続のジュニアグランプリ（ＪＧＰ）ファイナル出場と４回転成功を目標に掲げた。「自分は本番に強くない」と話し、「自分のメンタルを安定させたい」と意気込む。ＪＧＰは第２戦のトルコ大会（２７〜３０日）にエントリー。この勝利を弾みに、世界でも快進撃を見せる。