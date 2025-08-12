「全国高校野球選手権・２回戦、岡山学芸館３−０松商学園」（１２日、甲子園球場）

岡山学芸館が昨年に続き、出場３大会連続で初戦突破を果たした。初回２死二塁から４番・繁光広翔内野手（２年）の左前適時打で先制すると三回には敵失に乗じて１点追加。

投げては青中陽希投手（３年）が松商学園打線を６安打に抑え、公式戦４度目という完封勝利を自身初の、聖地の舞台で演じた。

１点先制した直後の二回には１死一、三塁と走者を背負い、松商学園の９番・久保田が初球スクイズを試みたが、青中は「やってくるチームとは思っていた。構えが見えたので、自分の判断で」とピッチドアウト。空振りを奪い、飛び出していた三走を刺す頭脳プレーを披露した。

剛速球を誇るタイプではない分「コントロールを磨いてきた」と、移動のバスなどでも肌身離さずボールを握り、指先の感覚を研ぎ澄ませてきたという。

青中は「去年の甲子園では投げられなかった悔しさがあった。『次は自分が』と思ってやってきました」という努力が、大会４人目となる完封勝利につながった。

山梨学院との３回戦を勝てば同校タイとなる夏２勝、同校ベストの４回戦進出となる。クレバーな左腕が、原動力となることを誓った。