国際弁護士の八代英輝氏が12日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。夏の甲子園に出場していた広陵（広島）が出場を辞退したことについて、「学校側の対応を検証する必要性があります」とした。

八代弁護士は、「暴力事案はちょっと置いといて」と前置きし、「野球部が甲子園に出場中だからといって、その選手全員を、その先の試合を辞退させて引き上げさせる必要があるのかというところは、学校は考えなければいけないところ。学校の対応に問題があったのではないか。しっかり検証する必要があります」と語った。

広陵は10日、2回戦以降の出場辞退を発表。理由のひとつに、野球部寮の爆破予告や、関係のない生徒への誹謗（ひぼう）中傷があったこともあげている。八代弁護士はこれらについて、侮辱罪、名誉毀損（きそん）罪、脅迫罪、威力・偽計業務妨害罪に当たる可能性もあると解説。「悪気はないという方もいらっしゃるかもしれないですけど、脅迫めいたこととか、名誉毀損（きそん）だとかがどんどん独り歩きしているような状況になっています。学校の正当な業務を妨害する、運営を妨げる形になる。これはみんな犯罪なんです」と心配していた。