タレント大竹まこと（76）が12日、パーソナリティーを務める文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に復帰。手術について語った。

大竹は6日の放送で「明日ね、俺目の手術をするんだよ」と語り、7日に持病である白内障の手術を行うと予告。「先週の木曜日に右目の白内障の手術をしました。その次の金曜日を休ませていただいて、土日月曜日は祭日で今日火曜日に至ったということで、右目の手術は成功しました」と報告した。

手術時間は15分ほどだったといい「簡単な手術」だったと言うも「大変だったんだよ…思ってったのと違う」と回顧。「目の手術をするんだけど全身手術着に着替える。部屋に置いとかれるんだけどこの部屋寒いんだよ。布1枚で“ここに居てください”って言われて、そこに係の人が来て目薬を時間をおいて3回くらいさす。その間、時間も空いて…ほっとかれて寒い。（準備が）全部終わって手術かなと思ったら“順番がありますんでもうちょっと待ってください”って言われて。結局そのちっちゃな部屋に1時間以上いた、寒いところに」と語った。

手術前に時計などの貴重品も外してしまったとして「何分経ったか分からない。その部屋には時計もない」と回想。「本当に何考えたら良いかわからなくなっちゃって」と辛い時間を過ごしたと振り返った。