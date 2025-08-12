◇インターリーグ ドジャース4―7エンゼルス（2025年8月11日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。8回に3試合連発となる42号本塁打を放った。42号をゲットしたのはこの日が誕生日というラッキーボーイだった。

0―7と大敗ムード漂う中、大谷がバットで古巣を沸かせた。8回の第4打席、相手3番手・アンダーソンの膝元に来たカットボールを完璧に捉えた。打った瞬間、本塁打を確信する大きな当たりが右中間スタンドに着弾すると、古巣エンゼルスタジアムのファンも大盛り上がりした。

この本塁打ボールはドジャースの青帽子、エンゼルスの赤帽子をかぶったファンらによる争奪戦に発展。運良くゲットしたのはジョイ・ライアさん（20）だった。

多くの人たちが足元を探す中、ライアさんは「座席の間に落ちてたくさんの人が取ろうとしていたんですが、私が見つけました。みんな間違った場所を探していて、私は正しい場所を探していたんです」と本塁打が着弾した場所をしっかり確認し、見事にゲットしたと胸を張った。

オレンジカウンティ出身で「生まれた時からずっとエンゼルスファン」というライアさんは、今シーズンこの日が「5試合くらい」の観戦。「彼（大谷翔平）の打撃を見るのが好きで、ホームランをたくさん打つのも知ってた。しかもホームランが来る可能性のある席に座るのは今日が初めてで、運よくホームランを取ることができました」と喜んだ。

一緒に観戦に訪れていた母親が「なんと今日は彼の誕生日なんですよ」とライアさんが20歳のバースデーであることを明かし、ラッキーボーイは大谷の本塁打ゲット、誕生日と二重の喜びに照れ笑いした。

現在は大学などには通っておらず「仕事を探しているところ」というライアさん。このまま“ラッキーボーイ”として、大谷の本塁打ボールに続き、就職先もゲットなるか。