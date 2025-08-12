【MLB】エンゼルス7-4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）

【映像】大谷、3試合連続42号は古巣通算100号

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第4打席で3試合連続となる42号ホームランを放った。

前日の試合では4打数2安打1本塁打1盗塁と打って走って躍動。今季最長、3度目の9試合連続安打、3試合連続27度目となるマルチ安打を記録していた大谷。この日の第1打席は右腕ソリアーノと初対峙し、セカンドゴロに打ち取られた。

2死走者なしで迎えた3回の第2打席は空振り三振、先頭打者として迎えた6回の第3打席は四球を選んで出塁した。

1死走者なしで迎えた8回の第4打席で打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）の豪快な42号ソロを放った。これで大谷は今季最長を更新する10試合連続安打をマーク。この日は3打数1安打1本塁打、打率を.284とした。

23試合目の先発登板となった山本由伸投手は、いきなり先頭打者ホームランを許すなど初回2失点。打線の援護を待つ我慢の展開が続いた中盤の5回、山本は二者連続安打を許し、さらに死球で無死満塁のピンチを迎えると、トラウトに2点タイムリーを許すなどこの回4失点。

4回2/3、99球を投げ被安打6、被本塁打1、与四球6、6失点、6奪三振という成績でマウンドを降りた。

試合は終盤、大谷の42号ソロをきっかけに2死一、三塁のチャンスでマンシーが3ランを放つなどドジャースが怒濤の追い上げを見せたがわずかに反撃及ばず2連敗。今季エンゼルス戦は4敗目となり、負け越しも決まった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

