藤本美貴、夫・庄司智春＆息子とのライブ参戦ショットに「変装しないの強い」「口元がミキティそっくり」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの藤本美貴が11日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と息子とCreepy Nutsのライブに参戦した際の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤本美貴、変装なしライブ参戦した家族ショット
藤本は「息子と3人でCreepy Nutsのライブに行ってきました 息子の好きなアーティストさんのライブに行く なんか幸せな時間でした」と息子の好きなアーティストのライブに家族で参加したことを報告。「楽しすぎて盛り上がりすぎて汗だくでした 最高な時間」と充実したライブ体験を明かし、会場での家族3人の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「仲良しなの伝わる」「ミキティ変装しないの強い」「息子さん、口元がミキティそっくり」「大好きな家族」「3人とも満面な笑顔」「息子さんの推しのライブに行くなんて素敵」「微笑ましいです」といったコメントが寄せられている。
藤本は庄司と2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女を出産した。（modelpress編集部）
◆藤本美貴、家族3人でCreepy Nutsライブ参戦報告
