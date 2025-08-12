「CASETiFY」のウェービーな新作が、かわいくて実用的〜！お花モチーフのアクセサリー類もたっぷりお目見え
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」で人気の「Essentials by CASETiFY」シリーズから、新作コレクションが登場。
iPhone16 Pro/Pro Max対応のスマホケースやチャームキューブなど、バラエティ豊かなアイテムが、フレッシュな3カラー展開でたっぷりラインナップしました。
公式オンラインストアや直営店舗で販売がスタートしていますよ。
新作コレクションは自然をイメージした3色展開
CASETiFYからお目見えしたのは、自然から着想を得たコレクション「Garden of Wonders（ガーデン・オブ・ワンダーズ）」。
スマホケースやグリップスタンド、アクセサリー類が種類豊富にそろいます。
アイテムは、摘み取ったばかりの植物のような、フレッシュな3色展開。
鮮やかなグリーンの『バイン』、華やかなマゼンタ調の『ラディッシュ』、ベーシックな『ホワイト』がラインナップしています。
ミラー付きの「スマホケース」で身だしなみチェック！
「ウェーブ シリコンケース」（税込9020円）は、波紋のような立体的なフォルムが特徴。
ケース中央にプラスされた丸形のミラーは、外出先でサッと身だしなみチェックができて、とっても便利ですね。
膨らみのあるシリコン製コーナーは、うっかりスマホを落としてしまっても、画面とカメラを守ってくれますよ。
「ウェーブシリコン ウォレット」（税込6050円）は、スマホケースにしっかり固定できる、強力なMagSafeを備えたカードケース。
カラーはラディッシュ／ホワイトの2色展開です。
スタイリッシュな次世代ウォレットは、最大3枚までカード収納が可能。カードはサイドからスムーズに出し入れできて、ストレスフリーに使えます。
お花モチーフのアクセサリー類もかわいい〜
今回「Essentials by CASETiFY」シリーズに加わった「60W フラワー充電ケーブル」（税込5280円）は、お花をイメージした、ラディッシュ／ニチニチソウの2色展開。
耐久性と強度が高く、高速＆安定した充電が叶うというから心強いですよね。
ケーブルに付属するハート型カラビナと、プレミアムシリコン製のフラワーケーブルオーガナイザーは、コードの整理だけでなく、バッグチャームとしても楽しめちゃいます。
アクセサリーの「チャーム キーチェーン」には、フラワー キーチャームや新作チャームキューブがお目見え。
「ロープ スマホストラップ」（税込5280円）や「ロープ スマホショルダー」（税込6050円）と組み合わせて、自分好みにアレンジすることもできますよ。
チャームは花、リボン、さくらんぼなどがモチーフになっていて、とってもかわいい。
コレクションアイテムを自由に組み合わせて、ファッションの一部として取り入れてみてはいかが？
「Essentials by CASETiFY」シリーズはカラバリ豊富でうれしいっ
新作の「Essentials by CASETiFY」シリーズにラインナップしたスマホケースは、iPhone16 Pro/Pro Maxのみの対応です。
既存カラーのホワイト、コバルトブルー、オーツ、プリムローズピンク、ブラックとあわせて、幅広いバリエーションからお気に入りをチョイスしてみて。
公式オンラインストア
https://www.casetify.com/
参照元：Casetagram Limited プレスリリース
