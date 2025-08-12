【ONE PIECE magazine ✕ ほぼ日手帳 2026】 10月1日発売

【拡大画像へ】

「ONE PIECE magazine」と「ほぼ日手帳」がコラボした2026年版の新作アイテムが10月1日に発売される。

365日を「ONE PIECE」の言葉とともに過ごせる特別版のほぼ日手帳、コラボレーションは今回で4年目となる。2026年は〝DIALOGUE（対話）〟をテーマに内容をリニューアル。「ONE PIECE」第1巻から第110巻までに描かれた、仲間、友人、親子、夫婦、兄弟姉妹、ライバル、師弟、親分子分といった様々な関係性を表す対話を厳選し、365日の手帳に掲載している。

その日が誕生日のキャラクターの名前のほか、尾田栄一郎氏の原作絵もふんだんに掲載し、ページをめくるたびに名シーンが展開する。巻末のおまけページには、ONE PIECE公式YouTubeチャンネルの配信番組「仲間がいるよTube!!!!」MCとのコラボ企画も掲載している。

ほぼ日手帳「手帳本体オリジナル ONE PIECE」（A6/1日1ページ・特別版）

手帳カバーや文具など、たくさんの新作アイテムが登場

手帳本体に装着して使える手帳カバーは、2つのデザインで登場。「ONE PIECE magazine」の表紙を飾った勇ましいルフィの絵を黒地にデザインしたカバーと、サウザンド・サニー号の芝生の上で寝転がり笑うルフィをデザインしたゴムバンドつきカバー。

手帳本体とカバーが一体化したタイプのHONは、明るいグレーのネクタイ生地に、チョッパー、ルフィ、Dr.ヒルルクが咲かせた〝桜〟などを散りばめている。

同じデザインのweeks(週間手帳)もある。weeksにはもう一つ、真っ赤な背景にルフィを大きくレイアウトしたデザインも用意されている。

手帳と一緒に使えるシールやふせん、スタンプなどの新作文具も登場する。初登場の回転印は、印面がキャラクターのイラストと文字、アイコンの3つの帯に分かれており、歯車を回転させて柄を自由に組み合わせて楽しめる。

手帳カバー「麦わらのルフィ BLACK」※オリジナルサイズ(A6)とカズンサイズ(A5)

手帳カバー「ルフィの夢の果て Mint Green」※オリジナルサイズ(A6)と色違いのカズンサイズ(A5)

HON（A6）「ヒルルクの桜」※weeksタイプも

weeks(週間手帳)「麦わらのルフィ RED」

(左上から時計回りに) サンビー×ほぼ日 手帳と使う回転印 ONE PIECE / ビブルカード＆たからばらいの活版印刷カード / イブシ銀「おっさん」ふせん / チョッパーの手帳救急シール / 海賊旗 インデックスシール

(C)Eiichiro Oda/SHUEISHA