山本裕典、新人ホストに接客術を伝授 古参ホストが“軍神”に反発する理由も明らかに
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#7）が12日午後11時から放送される。スタジオゲストには、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と、元AKB48でタレントの河西智美が登場。新人ホストたちの挑戦と、先輩ホストたちの葛藤を見届ける。
【番組カット】新人ホストに接客術を伝授する山本裕典
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。番組関連動画はSNS総再生数7億回を超え、ABEMA屈指の人気シリーズに成長している。
12日放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第4弾を放送する。
前回、新人ホストたちの指導役を任された山本は、新人たちとともに初回接客で指名を取ることを目指すも、うまくいかず。山本が新人教育に奮闘する中、旧『MIST』勢の本気（ガチ）湊は、ミスを繰り返す元公務員の新人ホスト・瀬凪の接客に激昂するなど、新人教育問題の深刻さが浮き彫りになった。
そして、迎える出勤4日目、山本は営業前から店に出向き、新人ホストの接客練習に付き合うことに。自身が“姫役”となって瀬凪や元消防士の新人ホスト・麗楽などの接客をチェックする山本だったが、「ツッコミどころ満載すぎて...」と、困惑を隠せない展開に。「伝えたことを噛み砕いて実践に持っていけたら、絶対いつか自分でコツを掴める」と期待する山本だが、この日の営業が始まると、瀬凪の接客に本気湊が再びブチギレの事態に。果たして、新人たちは先輩ホストに認めてもらうことができるのか？
一方、旧『MIST』を立ち上げ当初から支えてきた古参ホスト・玲が“軍神”に反発する理由が明らかに。旧『MIST』運営トップ・麻生英樹との関係性や、玲が抱える想いなどが初めて語られる。激動の展開を見せる山本と軍神の店舗改革はどんな進展を迎えるのか...？
