WANIMAが、ニューEP『Off-Leash』を8月27日にリリース。また、収録曲「トビウオ」を8月13日に先行配信する。

（関連：WANIMA、ツアー『Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-』78本目・Zepp Hanedaで伝えきった愛と情熱）

本作には、“夏”をテーマにした多彩な3曲を収録。つながれていたリードを外し、誰にも縛られず、自分の足で前に進むという決意が込められている。先行配信される「トビウオ」について、KENTA（Vo/Ba）は「渇きも熱も結局すべて夏がさらっていくんやけどそんな儚くて激しい夏を、トビウオみたいに一気に駆け抜けた物語です」とコメントしている。

なお、WANIMAは9月6日、7日に地元 熊本にて主催フェス『1CHANCE FESTIVAL 2025』の開催を控えている。

＜WANIMA KENTA（Vo/Ba） コメント（先行配信曲「トビウオ」について）＞

焼けた肌に残る記憶を抱えて、長くは飛べないとわかっていても、水面を突き破って夏の空まで跳び上がる。渇きも熱も結局すべて夏がさらっていくんやけどそんな儚くて激しい夏を、トビウオみたいに一気に駆け抜けた物語です。

聴けば、あなたの夏もきっと跳び出すはずです◎

他2曲も楽しみにしていてくれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）