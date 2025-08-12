トラスコ中山、今期経常を7％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も3.5円増額

トラスコ中山 <9830> [東証Ｐ] が8月12日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比17.7％増の117億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の211億円→227億円(前期は200億円)に7.5％上方修正し、増益率が5.6％増→13.4％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.2％増の110億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の55.5円→59円(前期は54円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比20.7％増の58.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.8％→7.6％に改善した。



株探ニュース

