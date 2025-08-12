USJで「ドライバーズライセンス」の発行開始 子ども対象、デザイン4種
ユニーバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）で「子ども向けドライバーライセンスカード」の発行が8日から始まった。
【画像】子ども向けドライバーライセンス エルモ、クッキーモンスター、ゾーイ、ビッグバード
あいおいニッセイ同和損害保険が、コーポレート・マーケティング・パートナーシップ契約を拡大し、『エルモのリトル・ドライブ』を利用する子どもたちへドライバーズライセンスカードを配布する。
「『エルモのリトル・ドライブ』は、3歳〜5歳のお子さまが運転を楽しめるライド・アトラクションであり、本アトラクションをご利用したお子さまへドライバーライセンスカードを配布することで、お子さまが保護者の皆さまとともに『交通ルールの大切さ』を学ぶきっかけを作ります」と説明。
カードの表面には全4種類のキャラクターがランダムにデザインされ、コレクション要素を取り入れた。
■配布開始：2025年8月8日
■配布場所：ユニバーサル・ワンダーランド内 「エルモのリトル・ドライブ」アトラクション出口 配布対象者
■配布対象：3歳〜5歳のアトラクションご利用のお子さま（6歳の未就学児含む。大人は不可）
Universal elements and all related indicia TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
（C）2025 Sesame Workshop. All rights reserved.
