エンゼルス戦に「1番・DH」で先発

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3試合連発となる今季42号ソロを放った。

7点ビハインドで迎えた8回の第4打席。アンダーソンが投じたひざ元の変化球を右翼席へ豪快にかっ飛ばした。打った瞬間の豪快な42号アーチ。エンゼルスタジアムで大谷が放った100本目のホームランになった。

打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）の一発。古巣エンゼルス側の米カリフォルニア州地元放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」の中継では、実況のウェイン・ランダッゾ氏が「はい、来ました。オオタニのロケット！ ショウヘイの42号でドジャースが得点」と伝えた。

歓声を聞かせるかのように、20秒間沈黙。解説を務めたエンゼルスOBのマーク・グビザ氏は「アンダーソンが前回は勝利しましたが、今回はショウヘイの勝ちでした」と打ち取られた相手からの一発を伝えた。

2人は「間違いなく、観客を喜ばせる一発でした」「とても素早く、ストロングでした」「美しいスイングでした」「信じられない打ち上げ方でした」などと交互に大谷を絶賛。この試合が行われる前に、フィリーズのシュワーバーが42号を放っていたが、これで大谷もナ・リーグトップに並んだ。



（THE ANSWER編集部）