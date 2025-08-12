¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¤¬·Ý¿Í¤È¥³¥é¥Ü¡Ä¥¸¥§¥éー¥É¥ó¤Î¡È³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¡É¤ËÄ©Àï
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡Ù¤Î¤«¤ß¤Á¤£¤Ï8·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥çー¥À¥ó¤Ï¿ÆÆü²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î7·î¤ËÍèÆü¡£ÆüËÜ¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î·Ã¸÷±¡¤ÇÊ©¶µ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤ê¤È¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¡×¤ËÄ©Àï¡£¤«¤ß¤Á¤£¤È¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤¬³Ñ´¢¤ê¤ËÈ´¤«¤ì¤¿ÃÊ¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥É¡×¤ÈÀú¤é¤ì¤¿¥¸¥çー¥À¥ó¤ÏÁö¤ê½Ð¤·¡¢²ÚÎï¤ËÄÌ¤êÈ´¤±¤¿¡£211¥»¥ó¥Á120¥¥í¤ÎÂçÃË¤Ï´ñÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ø¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡Ù¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤ß¤Á¤£¤ÏInstagram¤Ë¡ÖNBA¤Î¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥çー¥À¥óÁª¼ê¤¬³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¸«»ö¤Ê·¿È´¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª µÓÎ©¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤ÈÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡ª¤¢ー³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥çー¥À¥ó¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÏÌó184Ëü¿Í¡£¥Á¥ã¥ó¥É¥éー¡¦¥Ñー¥½¥ó¥º¡Ê¸µ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Û¤«¡Ë»á¤¬´ò¤·µã¤´é¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤âNBA´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥çー¥À¥ó ¡Ö¸«»ö¤Ê·¿È´¤¡×¤òÈäÏª