「パンどろぼう5周年フェスティバル」8月14日より開幕　ポストカードやコースターなど開催記念グッズも

絵本『パンどろぼう』（KADOKAWA）の刊行5周年を記念したリアルイベント「パンどろぼう5周年フェスティバル」が8月14日から4日間、恵比寿ガーデンプレイスで開催される。

【写真】「パンどろぼう5周年フェスティバル」開催記念グッズなど

「パンどろぼう5周年フェスティバル」はパンどろぼう5年間の集大成となるお祭りイベント。全公演で著者・柴田登壇のトークコーナーを実施するなど、パワーアップした「パンどろぼう えほんよみきかせステージイベント」が2日間限定で再上演。よみきかせ中と公演終了後のお見送り会にはおおきなパンどろぼうとにせパンどろぼうも登場する。

よみきかせ中の音楽は生演奏でお届け。物語と音楽を会場の人たちと一緒に楽しめるステージとなっている。

またチケットの特典としてポストカードやコースターも用意。センター広場ではイベント描きおろしイラストを用いたオリジナルノベルティがもらえる体験ブースや人気商品の展示コーナー、カプセルトイが楽しめるエリアなども設営される。

