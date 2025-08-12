◇インターリーグ ドジャース4―7エンゼルス（2025年8月11日 アナハイム）

ドジャースの山本由伸投手（26）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に先発登板。初回にザカリー・ネト内野手（24）に先頭弾を許すなど、5回途中メジャーワースト6四死球、6失点で今季8敗目（10勝）を喫した。打線は大谷翔平投手（31）が8回に3戦連発となるリーグトップタイ42号、マックス・マンシー内野手（34）が3ランを放つなど終盤に奮起したが、中盤までの失点が重くのしかかった。

初回はネトへの外角速球を右中間へはじき返されると、打球はそのままスタンドへ飛び込み、山本は打球を見つめてぼう然とした様子だった。ネトは今季8本目の先頭打者弾で、これは球団新記録となった。1死後にトラウト、ウォードの3、4番コンビに連続四球を与えると、5番モンカダに右前へ適時打を浴び、2点目を失った。

2回は先頭から2三振を奪うと2死から1番ネトに四球を与えたが、盗塁死で結果的に3人で終えた。3回も2死から3イニング連続となる四球を与えたが、初回に適時打を許した5番モンカダを二ゴロに打ち取って切り抜けた。

4回はこの試合初めての3者凡退。5回は先頭の9番テオドシオ、ネトに連打を浴びて無死一、三塁。さらに2番シャヌエルの左手首に死球を与えて満塁のピンチを迎えた。ここで3番トラウトに右前へ2点適時打を許すと、1死一、三塁からモンカダに再び適時打を許して5失点目。なおも一、三塁から遊ゴロの間にさらに1点を失い、この回4失点となった。

山本は3日の敵地レイズ戦で5回2/3を5安打無失点と好投して今季10勝目を挙げた。前回登板は34度と酷暑の中での登板だったことから、今回は中7日での登板。試合前にデーブ・ロバーツ監督は本人の意向を確認しつつ「どちらかといえば、こちらから先手を打った判断」と説明した。山本は5月以降、球宴休みを除いて中5日とフル回転していた。

今季中5日での登板間隔では防御率3.16に対し、中6日以上の登板間隔では1.40の成績を残していたが、この日は試合を通じて立て直すことができなかった。