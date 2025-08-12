ますだおかだ増田が544のダジャレを考案『ますだ式　ダジャレで覚える韓国語　新版』

電子書籍『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語 新版』（Gakken）が8月11日に発売された。

【写真】『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語 新版』を試し読み

2009年、Eテレ『テレビでハングル講座』に生徒役として1年間出演し、韓国語を学んだますだおかだ増田。増田が考案した“ダジャレで覚える”韓国語の単語・フレーズ集『ますだ式ダジャレで覚える韓国語』（Gakken）は、2010年に発売され好評を博した。

本書は15年の時を経て刊行された電子書籍版。旅行先やドラマで耳にする、思わず人に話したくなる544の単語&フレーズを厳選して収録している。

監修を務めるのは『1時間でハングルが読めるようになる本』など「ヒチョル式シリーズ」でおなじみのヒチョル。2009年『テレビでハングル講座』に講師役として出演し、ますだおかだ増田と共演している。

■著者プロフィール【著】ますだおかだ増田1970年2月9日生まれ、大阪府守口市出身。漫才師。1993年「ますだおかだ」結成。1994年「ABCお笑い新人グランプリ」最優秀新人賞・「NHK上方漫才コンテスト」最優秀賞。2001年「上方漫才大賞」奨励賞・「上方お笑い大賞」話題賞。2002年「上方漫才大賞」大賞・「M-1グランプリ」優勝。2002年に映画『猟奇的な彼女』『ラストプレゼント』をキッカケに韓国映画にハマり、2009年にEテレ『テレビでハングル講座』で生徒役として出演し韓国語を1年学び、2010年に著書『ますだ式ダジャレで覚える韓国語』（Gakken）を出版。

【監修】チョ・ヒチョル日本薬科大学（韓国薬学コース）客員教授。元東海大学教授。2009年にNHKのEテレ『テレビでハングル講座』講師。著書は『1時間でハングルが読めるようになる本改訂版』『1日でハングルが書けるようになる本改訂版』（以上Gakken）、『ヒチョル先生のひとめでわかる韓国語きほんのきほん』（高橋書店）、『本気で学ぶ韓国語』（ベレ出版）など、累計100万部に及ぶ（2025年7月現在）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）