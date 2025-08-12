ラキール<4074.T>が後場急伸している。午後１時ごろ、２５年１２月期連結業績予想の修正と自社株買いを発表しており、好材料視されている。



２５年１２月期の連結業績予想では、営業利益を８億円から９億１２００万円（前期比６２．９％増）へ上方修正した。売上高は８６億５７００万円（同８．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、利益率の高いＬａＫｅｅｌ製品の新規ライセンス販売が好調に推移していることが利益を押し上げる。なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高４２億８４００万円（前年同期比２．９％増）、営業利益６億６００万円（同３８．９％増）だった。



一方の自社株買いは、上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．８２％）、または２億８０００万円としており、取得期間は８月１３日から来年２月２８日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とし、株主への利益還元及び資本効率の向上を実現するのが狙いとしている。



出所：MINKABU PRESS