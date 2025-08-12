◇インターリーグ ドジャース4―7エンゼルス（2025年8月11日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席で3戦連発となる42号を放ったが、先発した山本由伸投手（26）が4回2/3を投げメジャー自己ワーストとなる6失点し大敗。チームは対エンゼルス戦今季4戦全敗となった。

大谷は初回の第1打席で相手先発・ソリアーノにニゴロに打ち取られると、3回はナックルカーブで空振り三振。6回の第3打席はストレートの四球を選んで出塁した。

0―7と大敗ムード漂う8回の第4打席は1死から相手3番手・アンダーソンの膝元に来たカットボールを完璧に捉え、右中間スタンドへ3戦連発となる42号。これがエンゼルスタジアムでは通算100号となった。

この一発でフィリーズ・シュワバーと並んでナ・リーグトップに再浮上した。

ただ、先発した山本由伸が立ち上がり、初球の直球を狙われネトに先頭打者アーチを被弾。これでリズムを崩したのか、2四球でピンチを広げると、モンカダにも右前適時打を許し、初回だけで2失点した。

2回以降は立ち直りを見せていたが、5回にエンゼルス打線につかまり、無死満塁からトラウトに2点打を浴びるなど、4安打を集められ4失点。この回途中でマウンドを降り、4回2/3を投げて6安打を浴び、メジャー自己ワーストとなる6失点でノックアウトされた。

打線は8回に大谷のソロで反撃ののろしをあげると、マンシーも17号3ラン。この回4点を奪ったが、大量失点が響き敗戦。ドジャースは5月に行われた本拠でのエンゼルス3連戦も3連敗しており、今季エンゼルス戦は4戦全敗となった。

また、ナ・リーグ西地区はドジャースが首位だが、2位のパドレスがこの日、先発・ダルビッシュが6回1失点と好投し、ジャイアンツに勝利。ついに1ゲーム差まで迫られた。