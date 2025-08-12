「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１２日午後１時現在でフォーカスシステムズ<4662.T>が「売り予想上昇」３位となっている。



フォーカスは一時１７％を超える急騰で１７００円台目前まで急騰した。独立系のソフト開発企業で、開発から保守・運用・セキュリティーまで一気通貫で展開し、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を取り込んでいる。業績は絶好調で前週末８日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算は、営業利益が前年同期比２．７倍の８億６４００万円と急拡大した。更に併せて今期年間配当を従来計画の５０円から５４円に引き上げており、これを材料視する買いが集中した。なお、短期急騰を受けて目先は反動安を見込み貸株市場を通じた売りも予想されるところ。空売り対象として見ている向きもいるようだ。



出所：MINKABU PRESS